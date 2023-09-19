İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonunu destekliyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı askeri operasyonu desteklediklerini ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı askeri operasyona ilişkin " Azerbaycan'ın 2.Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin ardından toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik bu haklı operasyonun başarıyla tamamlanmasını diliyor ve artık bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Zengezur Koridoru dahil tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün Karabağ'da askeri operasyon başlatıldığını duyurdu. Operasyon bakanlığın açıklamasında, "Üçlü Bildiri hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesindeki provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çıkarılması, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, işgalden kurtarılan topraklara dönen sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal düzeninin yeniden tesis edilmesi amacıyla antiterör operasyonu başlatılmıştır" denildi.

"AZERBAYCAN'IN 2.KARABAĞ SAVAŞINDA KAZANDIĞI ZAFERİN ARDINDAN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMAYA YÖNELİK BU HAKLI OPERASYONUN BAŞARIYLA TAMAMLANMASINI DİLİYOR"

İyi Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, operasyonla ilgili X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunu dikkatle takip ediyoruz. Bir süredir Ermenistan tarafının Hankendi üzerinden provokasyonları ve yeni bir fiili durum yaratma girişimi devam ediyordu. Son olarak bugün de Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı. Bunun üzerine Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlamak ve 10 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşmasındaki hükümlerin yerine getirilmesi için Karabağ'daki silahlı ayrılıkçılara karşı anti terör operasyonu başlattığını duyurdu. Azerbaycan'ın 2.Karabağ Savaşında kazandığı zaferin ardından toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik bu haklı operasyonun başarıyla tamamlanmasını diliyor ve artık bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Zengezur Koridoru dahil tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İYİ Parti olarak bu haklı mücadelesinde kardeş Azerbaycan'ın yanındayız."