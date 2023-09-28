İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Atatürk'e ve Türk pasaportuna hakaret eden Kuveytli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk pasaportuna hakaret eden Kuveytli Abdülaziz E. Alhajri hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk pasaportuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hakaret eden Kuveytli Abdülaziz E. Alhajri hakkında yakalama kararı çıkardığını duyurdu. Zorlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"18/09/2023 tarihinde Kuveytli sözde gazeteci Abdülaziz E. Alhajri hakkında avukatlarımız aracılığıyla yaptığım şikayet kapsamında az önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan verilen bilgiye göre şüpheli hakkında 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır. Buna ek olarak şüphelinin yurtdışında olması sebebiyle tutuklanması beklenmeden, Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılacağı bilgisi de verilmiştir. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Türk vatandaşlığı bizim için dolar yeşili değil, kan kırmızısıdır. Buna karşı duranlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."