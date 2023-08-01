İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Atatürk dizisinin yayından kaldırılmasına tepki gösterdi

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, ABD merkezli dizi/film platformunun 'Atatürk' dizisini yayından kaldırmasına tepki gösterdi. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, diziyle ilgili Ermeni lobisinin baskı ve yönlendirmesiyle yayından kaldırma kararı alındığına dikkat çekti. Zorlu, Atatürk'ün Türk milleti için önemine vurgu yaparak, söz konusu platforma üye olan vatandaşları üyeliklerini sonlandırmaya çağırdı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, ABD merkezli dizi/film platformunun "Atatürk" dizisini yayından kaldırmasına tepki gösterdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, diziyle ilgili Ermeni lobisinin baskı ve yönlendirmesiyle yayından kaldırma kararı alındığına işaret etti.

Kürşad Zorlu, "Mustafa Kemal Atatürk demek Türk milleti demektir. Türkiye düşmanlarının yalan kampanyasına alet olunmamasını diliyoruz. Böyle bir karar alındığı takdirde söz konusu platforma üye olan tüm vatandaşlarımızı üyeliklerini sonlandırmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.