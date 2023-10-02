İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Asgari ücret açlık sınırının altında

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ve yoksulluk sınırına yaklaşamadığını belirtti. Zorlu ayrıca, emeklilerin ekran başında ücret artışı beklediğini ancak hükümetin bunu sürekli ötelediğini ifade etti.

İyi Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Asgari ücret açlık sınırının altında, yoksulluk sınırına yaklaşamıyor bile. Çünkü ona zam, buna zam. Asgari ücretliye, emekliye gelince kulak tıkanıyor" dedi.

İyi Parti'li Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısı sonrası haftalık olağan basın toplantısını yaptı. Zorlu, Ankara'da yaşanan terör saldırısının toplantının ana gündem maddelerinden biri olduğunu söyleyerek, "Dün olay sonrası hastaneye giderek kahraman polislerimizi ve ailelerini ziyaret ettik ve Genel Başkanımız Meral Akşener'in de geçmiş olsun dileklerini ilettik. Çok şükür hayati tehlikeleri olmadığı tarafımıza bildirildi. Bununla birlikte bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracın Kayseri'de gasbedildiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Teröristlerin Mikail Bozlağan vatandaşımızı öldürdükten sonra aracını çaldığı tespit edildi. Bu vesile ile kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

'EMEKLİ EKRAN BAŞINDA ARTIŞ BEKLİYOR'

Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomik kriz olduğunu söyleyen Zorlu, "Türk-İş geçtiğimiz hafta içerisinde eylül ayı açlık sınırını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcama tutarının 13 bin 334 TL olduğunu ifade etti. Yoksulluk sınırı ise yani gıda harcamasının yanında olan giyim, kira elektrik, su, yakıt, ulaşım gibi daha pek çok harcamayı da birleştirdiğimizde gerekli olan sınır 43 bin 433 TL olarak ifade edildi. Bununla birlikte İstanbul Ticaret Odası'nın eylül ayı enflasyon rakamı da yüzde 73.18 düzeyinde. Peki ülkemizde asgari ücret ne kadar? 11 bin 403 TL. Asgari ücret açlık sınırının altında, yoksulluk sınırına yaklaşamıyor bile. Çünkü ona zam, buna zam. Asgari ücretliye, emekliye gelince kulak tıkanıyor. Emekli demişken durum çok daha vahim. Emeklimiz, açlık sınırının 13 bin liraları aştığı bu dönemde ne yapacak. Her Kabine toplantısı sonrası emeklimiz ekran başında bir ücret artışı bekliyor ama maalesef hükümet sürekli bunu ötelemeye devam ediyor. Yeni yıla bıraktıkları söyleniyor. Bakalım orada olacak mı; belli değil" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMALARIMIZI SİZİNLE PAYLAŞACAĞIZ'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, bir gazetecinin, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden Suat Sarı'nın İYİ Parti'nin İstanbul adayı olacağı iddiası doğru mu?' sorusuna, "Suat bey çok kıymetli bir görevde bulunuyor. İBB'de grup sözcüsü. Ancak çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız olgunlaştığında, isimler nezdinde çalışmalar belli bir aşamaya geldiğinde sizler ile paylaşırız. Çalışmalarımız sürüyor" diye yanıt verdi.