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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Ankara'da oyunu kullandı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Ankara'da oyunu kullandı

Politika Haberleri

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, ikinci tur seçimlerinde oyunu Ankara'da kullandı. Zorlu sandıktan çıkan sonucun milli iradenin tecellisi olacağını dile getirdi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, ikinci tur seçimlerinde oyunu Ankara'da kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, oyunu Çayyolu Mev Gökkuşağı Ortaokulu 4183 numaralı sandıkta kullandı. Eşiyle birlikte oy kullanan Zorlu, oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulundu. Zorlu sandıktan çıkan sonucun milli iradenin tecellisi olacağını dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Kürşad Zorlu İYİ Parti Ankara Politika Haberler

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