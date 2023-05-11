İYİ Parti, 'Saygılı Türkiye' için seçim kampanyası videosu yayınladı

İYİ Parti, 'Saygılı Türkiye' vizyonu için seçim kampanyası videosu yayınladı. Videoda seçim günü olan 14 Mayıs vurgulanırken, yaşlı bir amca İYİ Parti'ye oy verirken görülüyor.

İyi Parti 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine yönelik seçim kampanyasına yönelik yeni bir video serisine başladı.

İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in İYİ Parti seçim beyannamesinde açıkladığı "Yaşatan Türkiye" için toplumsal sözleşmede; "adil, nitelikli, güçlü ve saygılı Türkiye" başlıklarından "Saygılı Türkiye" vizyonuna işaret edilen video; "Saygılı Türkiye için 14 Mayıs'ta vur mührü #sesgelsin! Tarihi sen yaz, memlekete bahar gelsin!" notuyla İYİ Parti'nin resmi hesaplarından paylaşıldı.

"ÜLKEME GÜN DOĞACAK, SEN DE TARİH YAZ"

Seçim günü olan 14 Mayıs'ın yansıtıldığı videoda, yaşlı bir amca seçim kabininde İYİ Parti'ye oy verirken görülürken, oy kullandıktan sonra da yüzündeki gülümsemeye yer veriliyor. Videoda fonda ise "Yüzler gülecek, gençler coşacak, ülkeme gün doğacak, sen de tarih yaz" ifadeleri yer alıyor. Video Millet İttifakı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resminin yer aldığı cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulası ve İYİ Parti'nin ambleminin yer aldığı oy pusulasıyla birlikte "Tarihi seçimde, tarihi sen yaz" yazısının yer aldığı görselle son buluyor.