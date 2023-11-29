İYİ Parti Şanlıurfa'da İlçe Başkanları Toplu Halde İstifa Etti

Şanlıurfa'da İYİ Parti'nin 4 ilçe başkanı, partilerinden istifa etme kararı aldı. İstifaların gerekçesi olarak partinin yanlış kararları ve teşkilata karşı duyarsız tutumu gösterildi.

Şanlıurfa'da İYİ Partinin 4 ilçe başkanı, aldıkları kararla partilerinden istifa etti.

İyi Parti Şanlıurfa teşkilatı üst üste gelen istifalarla sarsıldı. Ceylanpınar İlçe Başkanı Ömer Koyuncu, Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Bülent Mermer, Karaköprü İlçe Başkanı Mehmet Yaşar Badıllı ve Eyyübiye ilçe Başkanı Enver Keskinbıçak, partiden istifa ettiklerini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan ilçe başkanları, istifalarına gerekçe olarak 'partinin aldığı yanlış kararlar ve teşkilata karşı duyarsız tutum'u gösterdi.

Bu ilçelerde bir çok yönetici ile parti üyesinin de toplu halde istifa ettikleri belirtildi. - ŞANLIURFA