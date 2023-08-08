İYİ Parti Samsun İl Başkanı: Partimiz meclis üyeleri belediye başkanının onay memuru değildir

İyi Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, "Partimiz meclis üyeleri belediye başkanının onay memuru değildir!" dedi.

Samsun'un Atakum Belediyesi'nin ek bütçe talebi, İYİ Parti'li meclis üyelerinin karşı oylarıyla reddedilmişti. Yapılan eleştirilere cevap veren İl Başkanı Hasan Aksoy, "Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin Ağustos ayı meclis toplantısında gündeme aldığı ek bütçenin meclis oylamasında kabul edilmemesinin ardından basına verdiği temelsiz ve mesnetsiz iddialar, partimizin yönetim kademelerini fazlası ile üzmüştür. Partimiz meclis üyeleri belediye başkanının onay memuru değildir. Akla, mantığa, hukuka ve kamu menfaatine aykırı gördükleri her maddeye ret oyu verme hakkına sahiptir. Bu konularda meclis üyelerimizin her birinin arkasında durduğumuzu belirtmekle birlikte meclis üyelerimizin kararına ipotek konulmaya çalışılmasına da karşı çıkıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN