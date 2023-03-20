İYİ Parti Sakarya Milletvekili Dikbayır, Karasu ve Geyve'de ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Karasu ile Geyve ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Karasu ile Geyve ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu ziyaretlerine ilk olarak Karasu'dan başlayan Dikbayır, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sıkıntı ve talepleri dinledi.

Ziyaretlere, İl Başkanı Fatih Akgün, Karasu İlçe Başkanı Hasan Sarıoğlu, Geyve İlçe Başkanı Yusuf Baran, milletvekili seçimi aday adayı Selçuk Kılıçaslan, il ve ilçe yöneticileri ile partililer eşlik etti.