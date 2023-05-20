İYİ Parti saha çalışmalarına başladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 81 ildeki tüm İYİ Parti teşkilatlarının çarşamba günü akşamından itibaren saha çalışmasına başladığını belirterek, " Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13'üncü cumhurbaşkanı seçilmesi için hepimiz elimizden geleni yapacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek ilk kez konuştu. Akşener, sandığa gitmeyen ve geçersiz oylarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyen 12 milyon 416 bin 477 seçmen olduğunu söyledi. Akşener, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur seçimin referandum haline dönmesi gerektiğini belirtti. Akşener, seçimin ardından Millet İttifakı liderleri ile sandık güvenliği başta olmak üzere 2'nci tur çalışmalarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu seçimde sadece Kılıçdaroğlu'na çalışılacağı için merkezinin CHP olduğu, iletişim dilinin CHP tarafından organize edildiği bir çalışma gerçekleştirildi ve bir kampanya grubu kuruldu. Ben bu sürede 'kanaat önderi' dediğimiz pek çok insan üzerinde etkili olan kendi çevremizdeki insanlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdim" dedi.

Akşener, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile beraber çalışabileceklerine ilişkin açıklamasıyla ilgili, "İşte bazen ne söylediğiniz değil ne zaman söylediğiniz önemlidir" dedi. Akşener, "Sinan Oğan ile sizin bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna ise "Ben görüşme yapmadım. Çünkü biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayımız olarak gösterdik. Arkasında dün durduk, bugün de duruyoruz. Kılıçdaroğlu, bu konudaki görüşmeleri yürütüyor. O nedenle ben herhangi bir görüşme yapmadım" diye konuştu.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023