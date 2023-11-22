İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı: Bademlik'teki ağaç kesimi vahşi bir tavır

İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Gürol Yer, Eskişehir Bademlik'te yapılan ağaç kesimine tepki göstererek, alanın üçte bir kısmında ağaçların kesildiğini ve pek çok ağacın kuruduğunu belirtti.

MELTEM KARAKAŞ

İyi Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Gürol Yer, Eskişehir Bademlik'te 'Millet Ormanı' yapılacağı gerekçesiyle ağaç kesimine tepki göstererek "Alanın üçte bir kısmında ağaçlar kesilmiştir. Çalışmaların verdiği hasarla pek çok ağaç kurumuştur" dedi.

İyi Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Gürol Yer, Eskişehir Bademlik'teki ağaç kesimine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yer, şunları söyledi:

"VAHŞİ BİR TAVIRLA AĞAÇLAR KESİLDİ"

"İyi Parti Eskişehir Teşkilatı olarak 27 Ekim Cuma günü Çankaya ve Dede Mahalle sakinlerimizin ilçe teşkilatımıza ulaşmalarıyla, basınımızı da davet ederek Bademlik Orman alanında kamuoyunun bilgisi dışında ve vahşi bir tavırla bölgedeki ağaç yapısının kesilerek, kırılarak bir çalışmayla ilgili basın açıklaması yapmıştık. Denk gelen süreçte Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü alelacele alanın Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Millet Ormanı olarak düzenlendiğini açıklamıştır. Açıklamada 76 adet ağacın ormancılığın ruhunda ve dilinde olmayan bir tabirle 'sahadan uzaklaştırıldığını' belirten ve bölgenin atıl durumdan kurtarılarak Eskişehirlilerin hizmetine hazırlandığını belirtilmiştir.

"ESKİŞEHİR KAMUOYUNU KANDIRAN BİR GÖRSEL"

Yayınlanan bültendeki fotoğraf İYİ Parti Odunpazarı teşkilatının yerinde yapılan tespitiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan ve tamamen Eskişehir kamuoyunu kandıran bir görseldir. Bölgede havadan görüntü almak teknik sebepten mümkün olmamıştır. Alanda yapılan çalışmayla, tespitle, teşkilatımızca hazırlanan ve burada size sunduğumuz görsel en son durumu birebir göstermektedir. Alan betonlaştırılmış ve bu genişletilerek devam edecek gibi görünmektedir. Alanın üçte bir kısmında ağaçlar kesilmiştir. Çalışmaların verdiği hasarla ya da bilinmeyen bir sebeple pek çok ağaç kurumuştur. Ne ilginçtir ki kuruyan ağaçlar beton yapıların etrafında olan ağaçlardır. Bu normal bir durum görülmemiştir ve kuruyan ağaçların altından toprak numunesi alınmış olup laboratuvarda inceletilecektir. Bizim alanda gördüğümüz ve anladığımız beton lobisi Eskişehirimize net bir gol daha atmak üzeredir.

"BURADA YAPILACAK TESİS VE İŞLETMELER KİMİN İÇİN HAZIRLANIYOR?"

1950'li yıllarda kız ve erkek sanat okulu öğrencilerinin ter akıtarak dikip bizlere emanet bıraktıkları badem ve çam ağaçları katledilmiştir. Eskişehir'in en merkezindeki tek blok orman bitirilecektir. Biz bunu daha önce Vilayet fidanlığında, Atatürk Stadyumu'nda, Kanlıpınar mesire alanında, Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nin mevcut durumunda, Çarşı merkezindeki vergi daire alanlarının bugün ki haliyle gördük, görüyoruz. Böyle olunca da burada yapılacak tesis ve işletmeler kimin için hazırlanıyor sorusu aklımıza gelmektedir. İYİ Parti olarak siyasetin gürültüsünün gölgesinde kalan, şehir güzelliklerinin yok edildiği, şehrin değersizleştirildiği bir durumda asli sorumluluk olan Eskişehir ve insanı ilkesine siyasi partileri, odaları, muhatap dernekleri konuyu incelemeye, taraf olmaya davet ediyoruz. Eskişehirli hemşehrilerimize de bu noktada saygı ile sesleniyoruz. Umursamazlara ve rantçılara bu şehri teslim etmeyelim. Farkına varalım, Eskişehir değerlidir."