İYİ Parti'nin Seçim Kampanyası Serisi Devam Ediyor: BOP Eş Başkanı Sunar: The Emperyalist

İyi Parti'nin ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör, adalet, demokrasi, dış politika, eğitim ve sağlık temaları işlenen seçim kampanyası serisinin onuncu videosu; "BOP Eş Başkanı Sunar: The Emperyalist" oldu.

İyi Parti, yeni seçim kampanyası videosunu yayınladı. 'Ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör, adalet, demokrasi, dış politika, eğitim ve sağlık' temaları işlenen seçim kampanyası serisinin onuncu videosu; "BOP Eş Başkanı Sunar: The Emperyalist" oldu.

Videoda; AKP'nin 21 yıl boyunca dış politikadaki tavırları işlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rahip Brunson konusundaki değişken tutumuna, Cemal Kaşıkçı davasına bakışına, Mavi Marmara konusundaki farklı yaklaşımlarına; Suriye, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan liderleri ile sıklıkla farklılaşan ilişkilerine değinildi.

"THE EMPERYALIST"

"BOP Eş Başkanı Sunar" yazısıyla açılışı yapılan videoda; "The Emperyalist" başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "Bundan 20, 30 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı? Şimdi nasıl bir Türkiye var?" sözleri yer aldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "El etek öpen değil, Batılı liderlerin karşısında divan duran değil; sözü dinlenen bir lideriniz var" sözlerine karşı Rusya ziyareti sırasında Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti kapıda beklettiği görüntülere yer verildi. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "Bizde bir adet var yani ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen dış güçler deriz" sözleri de hatırlatıldı.

"ŞAHSİ İLİŞKİLERİN YÖN VERDİĞİ BİR KISIR DÖNGÜ"

Videonun ikinci bölümünde; "Şahsi ilişkilerin yön verdiği bir kısır döngü" başlığı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi'nin eş başkanlarından bir tanesiyiz" sözleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın" sözlerinin ardından Rahip Brunson'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesi işlendi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyası hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi. Dinletiriz ama vermeyiz" ifadelerine karşı mahkeme kararıyla dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi vurgulandı.

"TUTARSIZLIĞIN ESİRİ BİPOLAR BİR YÖNETİM ANLAYIŞI"

Videonun bu bölümünde, "Tutarsızlığın esiri bipolar bir yönetim anlayışı" başlığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Diplomatik alanda sergilenen iki yüzlülükleri de birer birer deşifre edip muhataplarımızın yüzüne vurduk" sözlerinin ardından Yunanistan'ı tehdit etmesine rağmen Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelişine, Beşer Esad'a "kardeşim" sözlerine karşı "Devlet terörü estirmiş bir teröristtir" demesine, Mısır Lideri Sisi için söylediği "Mısır'da Sisi denen kişi bir zalim. O adama meşruiyet kazandıracak kadar meşruiyetini kaybetmiş bir lider değilim" sözlerinin ardından Sisi ile bir araya geldiği görüntülere ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği "Aptallık etme" ifadelerini içerek mektubuna ve "Dostum Donald" sözlerine yer verildi.

"İTİBARIMIZI AYAKLAR ALTINA ALAN BİR BASİRETSİZLİK"

Videonun dördüncü bölümünde de "İtibarımızı ayaklar altına alan bir basiretsizlik" başlığı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "İsrail budur, işte Siyonizm budur, evanjelist mantık budur" ve "Siyonist İsrail yönetimi Filistinlilere adeta nefes aldırmıyor" sözleriyle birlikte Yahudi Üstün Hizmet Nişanı aldığı görüntüler yer aldı.

"DEVLETİN DEĞİL, ŞAHSININ ÇIKARLARINI KORUYAN BİR CİDDİYETSİZLİK"

Videonun bu bölümünde, "Devletin değil, şahsının çıkarlarını koruyan bir ciddiyetsizlik" başlığı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mavi Marmara konusunda 2014 yılında sarf ettiği; "Eğer otorite Türkiye'de bizsek biz zaten izni verdik" sözlerinin ardından 2016 yılındaki "Böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz" ifadelerine yer verildi.

"MONŞERLERİN YERİNİ ŞAKLABANLARIN ALDIĞI BİR LİYAKATSİZLİK"

Videonun altıncı bölümünde, "Monşerlerin yerini şaklabanların aldığı bir liyakatsizlik" başlığı altında "Bakara, Makara" ifadeleriyle gündem olan Egemen Bağış'ın Çekya Büyükelçiliği'ne ve Erdoğan'ın "Edepsizlik yapma" dediği Metin Feyzioğlu'nun KKTC Büyükelçiliği'ne atanmasına yer verildi.

Süleyman Soylu'nun; "Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un Amerika ile beraber failidir. Net" ifadelerinin karşılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE lideri ile bir arada olduğu görüntüler yer aldı.

Ayrıca Uygur Türklerinin yaşadıkları baskılar hatırlatılırken AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Çin'in toprak bütünlüğünü ve güvenliğini savundukları ifadelerin altı çizildi.

"POLİTİKASIZLIĞIN POLİTİKASINI YAPAN BİR ŞAHSIM İKTİDARI"

Videonun yedinci bölümünde, "Politikasızlığın politikasını yapan bir şahsım iktidarı" başlığı altında AKP iktidarının "Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler" söylemine karşı Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı haberine yer verildi.

Videoda Reza Zarrab'ın dönemin Başbakanı olan Erdoğan'ın altın ticaretinin başlatılmasına onay verdiğini ileri sürmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "Diktatör Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde böyle bir şey var mı gördünüz mü böyle bir şey?" ve "İspat ettiğin anda ben Cumhurbaşkanlığı'nı bırakacağım" sözleri yer aldı.

"14 MAYIS'TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK"

Videonun son bölümünde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı illüstrasyon çizimlerin yer aldığı görsel ile birlikte Akşener'in; "Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak" ifadelerine yer verildi.