İYİ Parti'nin Antalya'daki yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantısı iptal edildi

İyi Parti'nin Antalya'da gerçekleştireceği yerel seçimlerle ilgili istişare kampı ve aday tanıtım toplantısı, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edildi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.