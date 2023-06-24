İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Seçimi İçin Oylama Başladı

ATO Congresium'da düzenlenen İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Meral Akşener'in tek aday olduğu kurultaya, 1350 delegeden 1070 delege katıldı. Kurultayda genel başkan seçiminin ardından delege, 50 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu'nu (MDK) belirleyecek. GİK ve MDK seçiminde, blok liste yönteminin uygulanması bekleniyor.