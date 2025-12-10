Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "İl ve ilçe bazında kişi başına düşen zincir mağaza yoğunluğu için üst sınır getirilsin. AVM'ler şehir merkezi dışına yönlendirilsin, trafik ve çevre etkisi analizi zorunlu olsun." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde İYİ Parti milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, getirdiği oyuncak treni göstererek, Aksaraylılara verilen tren sözünün yerine getirilmediğini savundu.

Bütçede Aksaray demir yolu projesi için kaynak bulunmadığını söyleyen Yaldır, güvenlik ve turizm için kentteki bazı yollarda iyileştirme yapılmasını istedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin müteahhitlere yönelik yapıldığını iddia etti.

Yol yapımında fay hatlarının ve yerleşim yerlerinin dikkate alınmadığını öne süren Türkkan, Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nun Kocaeli girişlerinde yoğunluklar yaşandığını dile getirdi.

Yük taşımacılığının demir yoluna aktarılması gerektiğini belirten Türkkan, demir yollarına hız verilmesini önerdi.

Lütfü Türkkan, "Tren yollarını hayata geçirin. Kara yolları yapmaktan vazgeçin. Demir yollarına bir an önce geçmenizi tavsiye ediyorum. KOBİ'ler krediye ulaşamıyor. Bankalar kapılarını kapatmış duruma." dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, demir yolunun stratejik bir alan olduğunu ifade etti.

Köprülerin, oto yolların ve tünellerin de ihtiyaç olduğunu ifade eden Aydın, demir yolunun güçlü öncelik haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Aydın, "Bütçede, kara yolundan demir yoluna doğru yönelimi, yerinde, ama geç kalmış bir tercih olarak görmekteyiz. Kalkınmanın yolu demir yolundan geçer. Bu konudaki adımlar ivedilikle atılmalı, demir yolu milli kalkınma hamlesine dönüşmelidir." diye konuştu.

"Somut bir yol haritası göremiyoruz"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmasında, çiftçinin ürettiğinin karşılığını alamadığını belirtti.

Zincir marketlerin kontrolsüz büyüdüğünü savunan Usta, esnaf ve sanatkarın pazar kaybettiğini dile getirdi.

Usta, zincir marketlerin yer seçimi için yönetmelik çıkarılması konusunda gecikildiğini ifade ederek gerektiğini, şöyle konuştu:

"İl ve ilçe bazında kişi başına düşen zincir mağaza yoğunluğu için üst sınır getirilsin. AVM'ler şehir merkezi dışına yönlendirilsin, trafik ve çevre etkisi analizi zorunlu olsun. Yeni açılışlarda esnaf koruma etki analizi yapılsın. Perakende Bilgi Sistemi tam anlamıyla devreye alınsın. Ruhsat süreçleri şeffaf yürütülsün. Uygunsuz açılışlara idari yaptırım uygulansın. Bu adımlar için bütçede somut bir yol haritası göremiyoruz."

Ticaret Bakanlığının bütçesinde, Hal Kanunu'ndaki aksaklıkları ve zincir marketlere yönelik sorunları çözmeye ilişkin düzenlemeler bulunmadığını savunan Usta, iktidarın eleştirileri dikkate alması gerektiğini sözlerine ekledi.