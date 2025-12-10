Haberler

Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde zincir marketlerin kontrolsüz büyümesi, demir yollarının önceliği ve çiftçi sorunları üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Üst sınır getirilmesi ve AVM'lerin şehir dışına yönlendirilmesi önerildi.

İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "İl ve ilçe bazında kişi başına düşen zincir mağaza yoğunluğu için üst sınır getirilsin. AVM'ler şehir merkezi dışına yönlendirilsin, trafik ve çevre etkisi analizi zorunlu olsun." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde İYİ Parti milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, getirdiği oyuncak treni göstererek, Aksaraylılara verilen tren sözünün yerine getirilmediğini savundu.

Bütçede Aksaray demir yolu projesi için kaynak bulunmadığını söyleyen Yaldır, güvenlik ve turizm için kentteki bazı yollarda iyileştirme yapılmasını istedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin müteahhitlere yönelik yapıldığını iddia etti.

Yol yapımında fay hatlarının ve yerleşim yerlerinin dikkate alınmadığını öne süren Türkkan, Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nun Kocaeli girişlerinde yoğunluklar yaşandığını dile getirdi.

Yük taşımacılığının demir yoluna aktarılması gerektiğini belirten Türkkan, demir yollarına hız verilmesini önerdi.

Lütfü Türkkan, "Tren yollarını hayata geçirin. Kara yolları yapmaktan vazgeçin. Demir yollarına bir an önce geçmenizi tavsiye ediyorum. KOBİ'ler krediye ulaşamıyor. Bankalar kapılarını kapatmış duruma." dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, demir yolunun stratejik bir alan olduğunu ifade etti.

Köprülerin, oto yolların ve tünellerin de ihtiyaç olduğunu ifade eden Aydın, demir yolunun güçlü öncelik haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Aydın, "Bütçede, kara yolundan demir yoluna doğru yönelimi, yerinde, ama geç kalmış bir tercih olarak görmekteyiz. Kalkınmanın yolu demir yolundan geçer. Bu konudaki adımlar ivedilikle atılmalı, demir yolu milli kalkınma hamlesine dönüşmelidir." diye konuştu.

"Somut bir yol haritası göremiyoruz"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmasında, çiftçinin ürettiğinin karşılığını alamadığını belirtti.

Zincir marketlerin kontrolsüz büyüdüğünü savunan Usta, esnaf ve sanatkarın pazar kaybettiğini dile getirdi.

Usta, zincir marketlerin yer seçimi için yönetmelik çıkarılması konusunda gecikildiğini ifade ederek gerektiğini, şöyle konuştu:

"İl ve ilçe bazında kişi başına düşen zincir mağaza yoğunluğu için üst sınır getirilsin. AVM'ler şehir merkezi dışına yönlendirilsin, trafik ve çevre etkisi analizi zorunlu olsun. Yeni açılışlarda esnaf koruma etki analizi yapılsın. Perakende Bilgi Sistemi tam anlamıyla devreye alınsın. Ruhsat süreçleri şeffaf yürütülsün. Uygunsuz açılışlara idari yaptırım uygulansın. Bu adımlar için bütçede somut bir yol haritası göremiyoruz."

Ticaret Bakanlığının bütçesinde, Hal Kanunu'ndaki aksaklıkları ve zincir marketlere yönelik sorunları çözmeye ilişkin düzenlemeler bulunmadığını savunan Usta, iktidarın eleştirileri dikkate alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
title