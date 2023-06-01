İYİ Parti Milletvekili Paçacı: Muhalefet partileri kendi içinde iş birliği yapabilir

İyi Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Millet İttifakı'nın geleceğine ilişkin soru üzerine "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içine girerler. Ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa yerel seçimlerde olur ondan öncesinde bazı yasalarda olabilir. Burada herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar" dedi.

TBMM'de 28'inci dönem milletvekili kayıtları devam ediyor. İYİ Parti'den İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da bugün kaydını yaptırdı. TBMM Şeref Holü'ndeki kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra konuşan Paçacı, şunları söyledi:

"BU DÖNEM ÇOK RENKLİ, ÖYLE GÖRÜYORUM"

"Uzun bir aradan sonra tekrar buradayım. Aslında hiç kopmadık, siyasete devam ettik. Bu dönem çok renkli, öyle görüyorum. Sanıyorum 14 siyasi partinin temsilcisi olacak. İnşallah bu dönem itibariyle ve bundan sonra Meclis'in daha aktif daha yetkin bir şekilde çalışması sağlanır. Biz de eski bir parlamenter olarak aynı zamanda yeni seçilmiş bir parlamenter olarak buna katkı vereceğiz."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Paçacı, sığınmacılarla ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"SIĞINMACILAR, TÜRKİYE'NİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROBLEMİ HALİNE GELDİ"

"Sığınmacılar, Türkiye'nin çok önemli bir problemi haline geldi. Bugünkü nüfusa bakarsak önümüzdeki dönem itibarıyla Türkiye'de milli güvenlik sorunu haline gelebilir. Zaten ekonomik sorun olarak ortada. Dolayısıyla Türkiye kısa süre içerisinde sığınmacılar meselesini çözmelidir. Doğrusu onları vatanlarına iade etmektir. Ancak bunu yaparken tabi ilgili ülkelerle de oturup, konuşup ortak bir mutabakatla, insan haklarına da uygun tarzda bir çözümle yurtlarına göndermek en doğru çözüm olacaktır."

"İTTİFAK DEDİĞİNİZ HERHANGİ SİYASİ BİR KONU HAKKINDA İŞ BİRLİĞİDİR, ŞU ANDA HERHANGİ BİR İŞ BİRLİĞİNİ GEREKTİRECEK KONU YOK"

Millet İttifakı'ndaki geleceğine ilişkin soru üzerine de Paçacı, şunları söyledi:

"İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz. Ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa yerel seçimlerde olur ondan öncesinde bazı yasalarda olabilir. Burada herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar. İttifak dediğiniz herhangi siyasi bir konu hakkında iş birliğidir, şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok. Olduğunda, göreceğiz."