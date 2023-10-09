İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya öğretim üyelerine mesai sonrası çalışma hakkı tanınması ile ilgili kurumsal sözleşmelerin neden onaylanmadığını sordu.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, öğretim üyelerinin mağduriyet yaşamasına neden olan sözleşmelerin onaylanmasını istedi

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerine mesai sonrası çalışma hakkı tanınması ile ilgili üniversite, özel hastane ve öğretim üyesi arasındaki kurumsal sözleşmeler neden onaylanmamaktadır, bu sözleşmelerin yaklaşık 10 aydır bekletilmesinin gerekçeleri nelerdir? Öğretim üyelerinin mağduriyet yaşamasına neden olan söz konusu sözleşmeler ne zaman onaylanacaktır" diye sordu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, hekim öğretim üyelerinin "hastane dışında mesai sonrası çalışma hakkı ilE ilgili sözleşmeleri"nin onaylanmamasını TBMM gündemine taşıdı. Türkkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Türkkan, önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"2014 yılı sonrası devlet üniversitelerindeki öğretim üyelerine üniversite, özel hastane ve öğretim üyesi arasındaki kurumsal sözleşme ile hastane dışında mesai sonrası çalışma hakkı verilmiştir. Kanunla belirlenen bu hakla üniversiteler gelir sağlarken, öğretim üyeleri bu hakka ancak belli sayıda hasta muayene edip ameliyat ederek, yayın gibi akademik faaliyet göstererek ve belli oranda hekimle kısıtlanarak rektörlük izni ile sahip olmaktaydı.

Yaklaşık 10 aydır tüm kurumsal sözleşmelerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmayarak bekletildiğini belirten öğretim üyeleri, bu nedenle üniversiteden istifa ederek, özel hastanelerde çalışmayı planladıklarını söylemekte, ekonomik kaygılar ve özel hastanelerdeki cazip imkanlar nedeniyle istifanın eşiğine geldiklerini vurgulamaktadırlar. Öğretim üyeleri bu durum nedeniyle birçok hastanın tedavisinin, önemli ameliyatların sekteye uğrayacağı ve kalifiye hizmete ulaşmak için vatandaşın özel hastaneye gitmek dışında başka bir çaresinin kalmayacağı endişesi taşımaktadır. Ayrıca eğitimin kalifiye öğretim üyelerin kaybından dolayı kötü yönde etkileneceğini, bu üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin büyük mağduriyet yaşamasına neden olacağını da vurgulamaktadır.

Söz konusu sıkıntıyı yaşayan öğretim üyeleri; kanuni hakla belirlenen, belli şartlarla düzenlenebilen kurumsal sözleşmelerin bir an önce imzalanmasını ve böylece istifaların önüne geçilmesini talep etmektedirler."

"ÖĞRETİM ÜYELERİNİN MAĞDURİYET YAŞAMASINA NEDEN OLAN SÖZ KONUSU SÖZLEŞMELER NE ZAMAN ONAYLANACAKTIR"

Türkkan, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerine mesai sonrası çalışma hakkı tanınması ile ilgili üniversite, özel hastane ve öğretim üyesi arasındaki kurumsal sözleşmeler neden onaylanmamaktadır, bu sözleşmelerin yaklaşık 10 aydır bekletilmesinin gerekçeleri nelerdir?

2-Öğretim üyelerinin mağduriyet yaşamasına neden olan söz konusu sözleşmeler ne zaman onaylanacaktır?

3-Ekonomik kaygılar ve özel hastanelerdeki cazip imkanlar nedeniyle istifanın eşiğine gelen öğretim üyelerinin yaşadığı bu durumun önüne geçmek amacıyla Bakanlık olarak bir düzenleme planlanmakta mıdır?

4-Eğitimin kalifiye öğretim üyelerin kaybından dolayı kötü yönde etkilenmemesi ve bu üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için birtakım tedbirler alınması düşünülmekte midir, bu tedbirler nelerdir?"