İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkan, Adil Karaismailoğlu'na tazminat ödeyecek

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na 35 bin lira tazminat ödeyecek. Karaismailoğlu, Türkkan'ın kendisine yönelik ağır ithamlarda bulunduğunu iddia ederek tazminat davası açmıştı.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan, Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve şu anki AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'na 35 bin lira tazminat ödeyecek.

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve şimdiki AK Parti Trabzon 28'inci Dönem Milletvekili Adil Karaismailoğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan'ın sosyal medya hesabından kendisi hakkından yaptığı paylaşımlar ötürü davacı olmuştu. Lütfü Türkkan'ın Bartın Çevre Yolu İhalesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kendisine yönelik ağır ithamlarda bulunduğu, hakaret ederek iftira suçunu işlediğini öne süren Karaismailoğlu Türkkan hakkında tazminat davası açan Adil Karaismailoğlu, Türkkan'ın kendisine 250 bin liralık manevi tazminat ödemesini talep etmişti.

Lütfü Türkkan Adil Karaismailoğlu'na 35 bin lira tazminat ödeyecek

İstanbul 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşen karar duruşmasında, Türkkan'ın Karaismailoğlu'na tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Açılan davanın kısmen kabulüne karar verilen duruşmada, Lütfü Türkkan'ın Adil Karaismailoğlu'na 35 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

"Kazandığım tazminatı şehit ve gazilerimizin ailelerine bağışlayacağım"

Davanın sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karaismailoğlu, "İyi Partili Lütfü Türkkan'ın 'Müfteri' olduğu mahkeme kararıyla da onaylandı. Küfür ve iftirayla beslenen bu zata güzel bir cevap olması umuduyla; Kendisinden kazandığım tazminatı şehit ve gazilerimizin ailelerine bağışlayacağım" açıklamasında bulundu. - ANKARA