İYİ Parti Milletvekili Kayalar: Hububat alım fiyatları enflasyonu karşılamıyor

İyi Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, "Hububat alım fiyatlarındaki artış oranı, enflasyonu da maliyet artışını da karşılamıyor." dedi.

Kayalar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yozgat'ta son 20-25 senedir görülmemiş şekilde dolu yağışı gerçekleştiğini, bu nedenle 100 bin dekarın üzerindeki arazide buğday ve arpa tarlalarının zarar gördüğünü söyledi.

Bunun büyük bir afet olduğunu dile getiren Kayalar, afetin ardından ziyaret ettiği tarlaların fotoğraflarını basın mensuplarına gösterdi. İncelemelerde büyük bir yıkım tespit ettiklerini anlatan Kayalar, çiftçilerin zararlarının bir an önce giderilmesini istedi. Kayalar, "Afetten dolayı mağdur olan çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Bankası başta olmak üzere devlet bankalarına olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gerekiyor. Ertelemenin de iki yılı kapsaması lazım." diye konuştu.

Söz konusu çiftçilere yeni dönemde ekim için tohum, gübre, ilaç ve ekipman yardımı yapılmasını da talep eden Kayalar, öte yandan sulama kanalları ile yolların da dolu yağışı nedeniyle zarar gördüğünü, bunların onarılması gerektiğini belirtti.

İyi Parti'li Kayalar, açıklanan hububat alım fiyatlarının çiftçiyi hayal kırıklığına uğrattığını da söyleyerek, "Zaten çiftçi 20 yıldır adeta ikinci sınıf vatandaş, çiftçilik ve tarım da ikinci sınıf sektör olarak görülmüştür." ifadesini kullandı.

Hububat alım fiyatlarındaki artış oranını eleştiren Kayalar, "Enflasyon yüzde 75 mertebesinde. Hububat üretimindeki maliyet artışları yüzde 60 ila yüzde 100 arasında değişiyor. Hububat alım fiyatlarındaki artış oranı, enflasyonu da maliyet artışını da karşılamıyor. Çiftçiye 'Ekmeye devam et' diyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kayalar, enflasyonun, hububat alım fiyatlarının düşük tutulmasıyla düşmeyeceğini, ekim yapılmaması halinde bunun ekonomi programına maliyetinin yüksek olacağını dile getirerek, "Çiftçi ile ilgili yeni tedbirler alınması lazım, fiyat farkları verilmesi lazım. Çiftçilerimizin ayakta kalabilmesi için yeni kredilerle desteklenmesi lazım. Enflasyonla ilgili önlemlere çiftçinin alın terini heba etmenin bir anlamı yoktur." görüşünü paylaştı.