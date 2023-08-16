İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya, EXPO Fuar Alanı'nın Verimli Kullanılması İçin Çağrıda Bulundu

İyi Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, EXPO Fuar Alanı'nın daha verimli kullanılması konusunda basın açıklaması yaptı.

Satışa çıkarılan fuar alanın geliştirilecek projelerle ülke için faydalı olacağını söyleyen Kaya, EXPO Fuar Alanı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2016'da 550 milyon dolara yapılan alanın bugün atıl durumda olduğunu kaydeden Kaya, bugüne kadar bu alanda çocuk ve çiçek temalı bir organizasyon ile bazı konserlerin yapıldığını dile getirdi.

121 hektarlık alanın atıl duruma düştüğünü belirten Kaya, "Atıl duruma düşen sadece EXPO alanı değil, milletimizin birikimleri de burada atıl duruma düşmüş bulunmaktadır. Kalkınma politikaları alanında çalışırken Antalya'nın tarım ve turizm alanında öncü olduğunu ama teknoloji alanında da öncü olması gerektiğini savunmuştuk. Basın mensupları bize soru sorduğunda EXPO'nun teknoloji ve bilişim üssü olabileceğinden bahsetmiştik. Çünkü Antalya'mız dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bu güzel iklim teknoloji şirketlerinin ve insanların burada yaşamak isteyeceği bir şehir. Dolayısıyla bu alanda bir açılım yapmamız gerektiğini söyledik. Hatta dönemin Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu seçim vaadi olarak da buranın silikon vadisi yapılması gerektiğini söylemişti." diye konuştu.

Burada yapılacak projeyle Avrupa'nın teknoloji üssünün Antalya olacağına inandığını dile getiren Kaya, buranın rastgele bir projenin yapılacağı alan olmadığını söyledi.

Bu alanın satışı için belli şartlar konması gerektiğini ifade eden Kaya, "Satın alan şirket Antalya'nın markalaşmasına, gelişimine katkı sağlayacak projeleri geliştirecek şekilde burayı satın almalı. Aksi taktirde Hazine ve Maliye Bakanlığının buranın satışını iptal etmesi çağrısında bulunuyoruz. Biz İYİ Parti olarak projelere karşı değiliz ama bu tarz yerler bizim stratejik yerlerimiz. EXPO alanı Antalya'nın geleceği için çok önemli. Markalaşmamız için bu tarz yerlerin doğru kullanılması gerektiğini savunuyoruz." dedi.