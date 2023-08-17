İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya, Antalya EXPO Fuar Alanı'nın satışına karşı çıkıyor

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılan Antalya EXPO Fuar Alanı ile ilgili açıklama yaptı. Kaya, stratejik bir alan olan EXPO'nun rastgele satışının yapılmaması gerektiğini savundu.

İyi Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılan Antalya EXPO Fuar Alanı ile ilgili açıklama yaptı. Kaya, "Satışa çıkmış durumda, Özelleştirme İdaresi tarafından. Biz şunu savunuyoruz. Bu tarz stratejik yerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Burası rastgele satışı yapılabilecek bir alan değildir. Yoksa Antalya'mıza en büyük ihanetlerden birini gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

İyi Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya EXPO Fuar Alanı'nın satışı ile ilgili açıklama yaptı. Kaya, şunları söyledi:

"Öncelikle Antalya EXPO, 2016 yılında 550 milyon dolar; bugünün parası ile 1 buçuk – 2 milyar dolara tekabül eden bir yatırımla yapılmış olup; bugün atım durumda olduğunu görmekteyiz. Bir tek 2016 yılında, çocuk ve çiçek temalı bir dünya botanik EXPO'su yapılmış. Bundan 20 milyon TL gelir elde edilmiş. Bugüne kadar da önceki yıllarda yerli ve yabancı bazı konserlere ev sahipliği yapmış durumda. Şu anda atıl duruma düşmüş, 121 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Atıl duruma düşmüş olan sadece EXPO alanı değil, milletimizin birikimleri de burada atıl duruma düşmüş bulunmaktadır.

Biz seçim zamanında birçok kez dile getirdik, EXPO alanı ile ilgili düşüncelerimizi. Milletvekili seçilmeden önce partimde Kalkınma Politikaları'nda görev yapmaktaydım. Biz, Kalkınma Politikaları Başkanlığı olarak Antalya Kalkınma Raporu'nu hazırlamıştık. Orada Antalya'nın tarım ve turizmde öncü bir şehir olduğunu ama teknoloji alanında da bir açılım yapması gerektiğini savunmuştuk. Basın mensupları bize bu soruyu sorduğunda EXPO'nun teknoloji ve bilişim üssü olabileceğinden bahsetmiştik. Bu alanda bir açılım yapmamız gerektiğini söyledik. Kalkınma Raporu'nda da bunu belirtmiştik. Hatta dönemin bakanı Mevlüt Bey, seçim vaadi olarak buranın silikon vadisi yapılması gerektiğini söylemişti.

Bu yapılanma ile Avrupa'nın teknoloji üssünün Antalya olabileceğine inanıyorum. Biz bu fikri geliştirmiştik. Burası, rastgele bir projenin yapılabileceği bir alan değil. EXPO, Antalya'ya yakın, stratejik bir öneme sahip 121 hektarlık bir alan. Burada proje yapılırken, kalkınma parametreleri göz önünde bulundurulmalı. Şehrin markalaşma değeri, istihdamı, yaratacağı katma değer, şehrin 50-100 sene sonraki durumu göz önünde bulundurularak burada projeler yapılması gerekiyor.

Şu anda satışa çıkmış durumda, Özelleştirme İdaresi tarafından. Biz şunu savunuyoruz. Bu tarz stratejik yerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Burası rastgele satışı yapılabilecek bir alan değildir. Yoksa Antalya'mıza en büyük ihanetlerden birini gerçekleştirmiş oluruz.

Burada yapılacak imar değişiklikleri ile getirilen şartlarla satışı yapıldığında, satışı yapılacak şirketlere belli şartlar konulmalı. Satın alan şirket buraya ona göre proje uygulamalı. Antalya'nın markalaşmasına, gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirecek şekilde burayı satın almalıdır. Aksi taktirde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na buranın satışını iptal etmesi çağrısında bulunuyoruz. Biz, İYİ Parti olarak projelere karşı değiliz. Ama bu tarz yerler bizim stratejik yerlerimiz. EXPO alanı Antalya'nın geleceği için çok önemli. Antalya'mız dünyanın en güzel şehri. Herkesin gözünde de dünyanın en güzel şehri yapabilmemiz için markalaştırabilmemiz için bu tarz yerleri doğru kullanmamız gerektiğini savunuyoruz. Antalya hepimizin. İYİ Parti olarak, yapıcı bir şekilde; Antalya'mızın ve ülkemizin lehine politika üretmeye devam edeceğiz."