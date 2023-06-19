İYİ Parti Milletvekili Akalın, Edirne'deki Su Baskını Mağdurlarına Geçmiş Olsun Diledi

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne'nin güneyinde yağışın neden olduğu su baskınlarında zarara uğrayan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Akalın, mağduriyetlerin giderilmesi için gereken adımların atılacağını belirtti.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne'nin güneyinde yağışın neden olduğu su baskınlarında zarara uğrayan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Akalın, yaptığı yazılı açıklamada Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye, Erikli, Yayla, Danişment ve Gökçetepe köylerinde oluşan su baskınının evlere ve tarım arazilerine zarar verdiğini anımsattı.

Mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini ifade eden Akalın, şunları kaydetti:

"Etkilenen bölgelerde hızlıca hayatın normale dönmesi için elimizden gelen ne varsa yapacak vatandaşlarımıza tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Özellikle bir yıllık emeğini kaybeden çiftçimizin zararının karşılanması adına gerekli adımları da TBMM'de atacağız. Sahil kesimde faaliyet gösteren ve iş yerleri zarara uğrayan işletmelerimizin zararlarının da AFAD ve KOSGEB iş birliği yapılarak hibe yöntemiyle karşılanması gerekiyor. Zarar tespit çalışmaları adil bir şekilde yapılmalı, canı yanan vatandaşların yaraları kredi desteğiyle değil devletin gücüyle sarılmalıdır."

Akalın, Edirne için yağış uyarılarının devam ettiğini belirterek, vatandaşların sel, ani su baskınları ve olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.