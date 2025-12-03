İYİ Partili Akalın, 2025 dönemi çeltik alım fiyatının açıklanmasını istedi

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bir an önce 2025 dönemi çeltik alım fiyatını açıklayarak çiftçinin alın terini koruması gerektiğini söyledi.

Akalın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çeltik alım fiyatlarının açıklanmadığını, bu nedenle çiftçilerin mağdur olduğunu belirtti.

Çeltiğin çiftçilerin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğuna işaret eden Akalın, "Fiyatların açıklanmaması nedeniyle sahada 27 lira olan ürün 20 liraya, harmanda 45 lira olan ürün ise 35 liraya düştü. Bu düşüşe rağmen çiftçi ürününü satacak tüccar bulamıyor." diye konuştu.

Piyasanın kontrolsüz kalması nedeniyle üreticilerin mağdur edildiğini savunan Akalın, TMO'nun elinde yaklaşık 2 bin 500 ton çeltik bulunduğu için alıma başlamadığına yönelik iddiaların olduğunu aktardı.

Mehmet Akalın, "TMO bir an önce çeltik fiyatını açıklamalı, alıma başlamalı ve çiftçinin alın terini korumalıdır." dedi.