İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker: 'Allah memleketi korumuş'

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı Masanın seçimi kaybetmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Beker, 'Diyelim ki 6'lı Masa seçimi kazandıydık. Biz daha bakanları oluşturamazmışız, biz daha atamaları yapamazmışız. Allah memleketi korumuş' dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Diyelim ki 6'lı Masa seçimi kazandıydık. Biz daha bakanları oluşturamazmışız, biz daha atamaları yapamazmışız. Allah memleketi korumuş" dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı Masanın seçimi kaybetmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Beker, "Seçimi kazansaydınız koordine bir şekilde bu ülkeyi yönetebilecek miydiniz?" sorusuna, "Diyelim ki 6'lı Masa seçimi kazandıydık. Biz daha bakanları oluşturamazmışız, biz daha atamaları yapamazmışız. Allah memleketi korumuş" cevabını verdi. - ANKARA