İYİ Parti, MHP'nin çağrısına cevap verdi

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısına, "Güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İyi Parti'de buluşmaya davet ediyoruz" cevabını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partiden ayrılıp İyi Parti'yi kuran Meral Akşener ve partililere, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısında bulundu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bahçeli'nin çağrısına yazılı açıklama ile cevap verdi. Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir. Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz. 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet."