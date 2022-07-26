İYİ Parti, Meclis'in 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılacağını açıkladı İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulunun 1 Ağustos Pazartesi günkü olağanüstü toplantısına katılacaklarını açıkladı. İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulunun 1 Ağustos Pazartesi günkü olağanüstü toplantısına katılacaklarını açıkladı. Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili genel görüşme açılması ve hazırladıkları kanun teklifinin görüşülmesi için TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunduğunu anımsattı. TBMM Başkanlığının da TBMM Genel Kurulunun 1 Ağustos Pazartesi günü toplanacağını duyurduğunu belirten Dervişoğlu, "İYİ Parti TBMM Grubu olarak sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olaylarının önlenmesine katkı sağlamak amacıyla toplantıya katılacağız." ifadesini kullandı. Politika AA / İsmail Çimen Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Politika Haberler

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