İYİ Parti Mali İşler Başkanı: Harcamalarımız Kanuna Uygun

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Sedat Aksakallı, önceki yıllara ait denetimlerin sonucuna göre parti harcamalarının Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğunu bildirdi. Aksakallı, yapılan harcamaların 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu hükmüne yer verildiğini belirtti.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Sedat Aksakallı, önceki yıllara ait denetimlerin sonucuna göre parti harcamalarının Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğunu bildirdi.

Aksakallı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında partinin gelir ve giderleri konusunda gerçek olmayan bilgiler üzerinden tartışmalar yapıldığını belirtti.

Partinin merkez teşkilatına ait tüm mali işlemlerin, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile parti tüzüğünün ilgili maddeleri çerçevesinde yürütüldüğünü kaydeden Aksakallı, şunları ifade etti:

"Partimizin kesin hesap özeti kanuni süresi içinde Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmektedir. Tüm siyasi partilerimiz gibi İYİ Partimiz de Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenlendiği üzere Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir. Anayasa Mahkemesinin denetimi, Sayıştay eliyle yerine getirilmektedir. Önceki yıllara ait denetimlerin sonucunda, yapılan harcamaların 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu hükmüne yer verilmiştir."

Açıklamada, partinin bu yılın 1 Ocak-17 Kasım dönemi gelir ve giderlerine ilişkin özet bilançosu da kamuoyuyla paylaşıldı.