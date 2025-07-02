İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Tepki: 'Bu Millet, 2 Mustafa’ya Dokundurtmayacaktır'

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Tepki: 'Bu Millet, 2 Mustafa’ya Dokundurtmayacaktır'
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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, protestolara ve bir dergide yayımlanan karikatüre dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Türk milletinin milli ve manevi değerlere sahip çıkarak, '2 Mustafa'ya dokundurtmayacağını belirtti.

'BU MİLLET, 2 MUSTAFA'YA DOKUNDURTMAYACAKTIR'

İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, Leman dergisinde yayımlanan ve tepkilere neden olan karikatüre ilişkin, "Yaşananlara baktığınızda neyin tezgahlanmak istendiğini görüyorsunuz. Öncelikle o karikatürü kınıyorum. Hiç kimsenin kutsallarımıza, milli ve manevi değerlerimize hakaret edebilme hakkı yoktur. Hiç kimseye böyle bir hak tanınmamıştır. Böylesine bir süreçte provakatif bir amaçla gündeme getirildiği kanaatini taşıyorum. Sonuçları itibarıyla baktığınızda yapılan iş ve işlem beklenen karşılığı almıştır. O karikatürün yayımlandığı derginin önünde çeşitli protesto gösterileri yaşanmıştır. Böyle bir şeyi milletin tamamı kınarken, buna özel bir muhteva kazandırmak da ayrı bir senaryonun parçası oluyor. Biz şanlı Peygamberimizin bize yüklediği sorumluluğun ve yüklendiğimiz imanın farkındayız. Biz bu topraklarda 2 Mustafa'ya dokundurtmayız. Biri şanlı Peygamberimiz Muhammed Mustafa bir diğeri ise Cumhuriyetin kurucusu ve banisi Mustafa Kemal Atatürk. Ancak o derginin önündeki gösterilere bakıldığında; hilafet bayraklarının açıldığını ve Atatürk'e bile hakaret edildiğini görüyorsunuz. Türk milleti bu oyuna düşmeyecek kadar uyanık ve tecrübeli bir millettir. Yaşananları bütünüyle kınıyorum ve tekraren söylüyorum; bu millet, 2 Mustafa'ya dokundurtmayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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