İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e Tebrik
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti ve başarılar diledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik eder, partisine ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Politika