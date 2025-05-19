İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan 19 Mayıs Kutlaması
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden kutladı ve Türk milletinin iradesini vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"19 Mayıs 1919'un iradesini, azmini ve inancını bağrında taşıyan büyük Türk milleti; her ne olursa olsun, binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun Limanı mutlaka bulacaktır. Bundan sonra, bütün günler 19 Mayıs'tır! Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun!"
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika