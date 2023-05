İYİ Parti lideri Akşener: 'Millet iradesi başımızın tacıdır'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Akşener, her bir vatandaşın oyunun çok kıymetli olduğunu belirterek, 'Yapılan tüm kara propagandalara rağmen, tüm provokasyonlara rağmen milletimiz her zamanki gibi büyük bir olgunluk ve zarafet içinde demokratik hakkını kullandı. Allah her bir vatandaşımızdan razı olsun.'