İYİ Parti Lideri Akşener Ispartalılarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Isparta'da, "Ben yedi yaşından beri beş vakit namaz kılarım. Hacı kadınım ben, ağzıma alkol değmedi" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Isparta'da, "Ben yedi yaşından beri beş vakit namaz kılarım. Hacı kadınım ben, ağzıma alkol değmedi" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları çerçevesinde Isparta'ya geldi. Mimar Sinan Camii önünde halkla buluşan Akşener, halkın sorunlarının yıllardır konuşulmadığını savunarak, "Bugün sizler, bizler 14 Mayıs akşamı şayet seçimi kazanırsak işgalciymişiz. Hadi oradan. Bu ülkenin has evlatları nereden işgalci oluyor. Kendinize gelin. Bir tanesi iyice karıştırmış, biz iktidara gelirsek, halkın iradesi bizi seçerse erkek erkeğe evlilik, erkeklerle hayvanların evliliği yasal olacakmış. Bunlar kafayı yemiş. Bütün psikiyatrları bunları tedaviye davet ediyorum. Bir başka konu var; 14 Mayıs akşamı, sizin iradeniz bizi seçerse bizler şampanyayla kutlayacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınları secdeye varacakmış. Hz. Adem'in kıssasının özelliği haramdan uzak durmak. Harama el uzattığın zaman cennetten kovuluyorsun ahmak. Sizler bu gencecik çocukların hakkını yediniz, tarımla uğraşan insanlarımızın emeğini çaldınız. Ispartalıya vermek yerine Kanadalı, Amerikalı çiftçiyi zengin ettiniz. Sonra helal temiz alınlarınızla seccadeye kafanızı koyacağınızı söylüyorsunuz. Ben yedi yaşından beri beş vakit namaz kılarım. Hacı kadınım ben, ağzıma alkol değmedi" dedi.

3 yıldır esnaf ziyareti gerçekleştirerek propaganda yapmadığını vurgulayan Akşener, "Sadece sizi dinledim, dertlerinizi dinledim. O dertlerimize arkadaşlarımız çareler buldu, projeler ürettik, kamuoyuyla paylaştık. Muhteremlere dedik ki 'Bunlar miri mal bunları kullanın'. Bazılarını kullandılar ama yüzde yüzüne el sürmediler. Esnafın müşterisi velinimettir. Esnaf ve tarım ekonominin iki belkemiğidir. Hem istihdam oluştururlar hem de üretileni satarlar. Gezerken gördüm ki ikisi de yere yapışmış" şeklinde konuştu.

Halkın dertlerinin unutturulmak istendiğini söyleyen Akşener, "Diyarbakır'da, Van'da bana faili meçhulcü, Isparta'ya gelince PKK'lı diyorlar. İkisi birbirine zıt, ben ikisi de değilim. Ama bunlar ayna gibi kendilerini görüp bizi söylüyorlar. Sayın Recep Bey'in sağ elinde Hizbullah var. Hizbullah kim, bir terör örgütü. Gaffar Okkan'ın katillerinin olduğu terör örgütü. Sol elinde PKK var, Kandil var, Apo var. Bunların her birinin hukuki olarak hesabı sorulacak" dedi.

Konuşmasında kadınlara da değinen Akşener, "Ben Recep Bey'in iktidarında bir kadının uğrayabileceği en ağır iftiralara uğradım. Kocamı aldatmış bir kadın imasıyla karşılaştım. Benim için ölümle eşdeğerdir. Sayın Erdoğan'ın yüzüne bunları söyledim. Mahkemeye gittim, beraat ettiler. Bu mücadelem ey kadınlar sizin içindir. Sonra birisi çıktı 'Kınalı yapıncak', biri çıktı dedi ki 'Fosforlu Meral', birisi 'Torunu gayrimeşru'. Eğer bunlara dayanıyorsam, Allah'ım şahittir sizin için" dedi.

"Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kuracağız"

Isparta'da seçim vadelerini sıralayan Akşener, Isparta'yı kalkınmada öncelikli iller arasına alacaklarını belirterek, "Isparta şu anda sahipsiz. Eğirdir Gölü önceliğimiz. Yok olmasına izin vermeyeceğiz. Kapalı devre sulama sistemini biz getireceğiz. Tarım ve sanayiye destek olacağız. Çiftçi ve köylünün yeniden

kalkınmasını sağlayacağız. Isparta'nın gülünü, lavantasını, elmasını, kirazını milli tarım politikalarının içine alacağız. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi

kuracağız. Süleyman Demirel Havaalanı'nı kargo havaalanı yapıp, tarımsal ürünlerin ihracatının kolaylaşmasını sağlayacağız. 17 bin belde bir gecede köy oldu. Bunları tekrar belediye yapacağız" dedi.

Akşener ayrıca, "Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile ilçelerdeki meslek yüksekokullarının güçlendirilmesini sağlayacağız. Gençlerin işsizlik sorununu çözeceğiz. 25 bin kayıtlı işsiz var, bunları derhal çözeceğiz. Uzman çavuşlara kadro hakkı vereceğiz" şeklinde konuştu. - ISPARTA