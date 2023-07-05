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İYİ Parti lideri Akşener, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü

Politika Haberleri

İYİ Parti lideri Akşener, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

İyi Parti lideri Akşener, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü

ANKARA - İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Politika

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Meral Akşener İYİ Parti Politika Haberler

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