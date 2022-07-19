İYİ Parti Lideri Akşener'e doğum günü sürprizi İYİ Parti Gençlik Kolları ile genel merkez çalışanları, Meral Akşener'e doğum günü sürprizi yaptı. İyi Parti Gençlik Kolları ile genel merkez çalışanları, Meral Akşener'e doğum günü sürprizi yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e İYİ Parti Gençlik Kolları ve genel merkez çalışanları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Akşener'e "Gençliğin umudu Meral Akşener" yazılı tablo hediye edildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Meral Akşener İYİ Parti gençlik Politika Haberler

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