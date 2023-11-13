İYİ Parti lideri Akşener'den Babacan'a taziye ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

İyi Parti lideri Akşener'den Babacan'a taziye ziyareti

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde vefat eden Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan için taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret yaklaşık 30 dakika sürdü. Ziyaretin ardından bir açıklama yapılmazken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ikili arasındaki ilk ziyaret gerçekleşti.