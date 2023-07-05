İYİ Parti lideri Akşener Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi
Politika Haberleri
İYİ Parti lideri Akşener Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.
İyi Parti lideri Akşener Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi
ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkez ek binamızda düzenlenen toplantıda Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Politika