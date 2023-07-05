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İYİ Parti lideri Akşener Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi

Politika Haberleri

İYİ Parti lideri Akşener Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İyi Parti lideri Akşener Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkez ek binamızda düzenlenen toplantıda Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Haberler

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