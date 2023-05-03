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İYİ Parti lideri Akşener, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde partilileriyle bir araya geldi

İYİ Parti lideri Akşener, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde partilileriyle bir araya geldi

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mayıs Türkçülük Günü çerçevesinde düzenlenen "Türkçüler Günü Şöleni" programında partilileriyle bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mayıs Türkçülük Günü çerçevesinde düzenlenen "Türkçüler Günü Şöleni" programında partilileriyle bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mayıs Türkçülük Günü çerçevesinde düzenlenen "Türkçüler Günü Şöleni" programında partilileriyle bir araya geldi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen programa Akşener'in yanı sıra İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener programda şarkıcılara da eşlik ettik. Ayrıca Akşener'e geleneksel Türk kıyafeti hediye edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Haberler

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