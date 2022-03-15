İYİ Parti'li Dervişoğlu: Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz

İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı 'Seçim Kanunu' teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla ilgili "Anlaşılan önerilen kanun teklifinin, değişiklikleri yönüyle kamuoyunda tartışılmasını arzuluyorlar. Biz Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

İyi Parti'li Dervişoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, seçim barajını yüzde 10'dan 7'ye düşürecek olan 'Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'ye sunulmasıyla ilgili "Teklif, kamuoyuyla paylaşıldığından itibaren de çeşitli tartışmalar yaşanıyor. Anlaşılan önerilen kanun teklifinin, değişiklikleri yönüyle kamuoyunda tartışılmasını arzuluyorlar. Her derde deva televizyon yorumcuları ve köşe yazarları diledikleri tartışmaları yapsınlar. Biz yapay tartışmalarla meşgul olmayacak ve Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz" dedi.