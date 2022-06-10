İYİ Parti'li Dervişoğlu, Buca'da basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haberler

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin Buca İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla buluştu.

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, partilerinin yükselişte olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin ifadelerini anımsatan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Millet İttifakı'nda hiç kimsenin himayeye ihtiyacı yoktur. Sayın genel başkanımız tavrını net koydu. 'Adayınızı açıklayın da açıklayın' yaklaşımını ben de çözemiyorum. Seçim takvimini açıklayın biz de adayımızı açıklayalım. Aday kimdir değildir onu bilmiyorum. Onu tartışacak konumda da değilim. Aday kim olacak olmayacak bir şey diyemem ama 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak."

Dervişoğlu, soru üzerine, İzmir'deki kokuyla ilgili hem yerel yönetimin hem de merkezi yönetimin gerçekçi projeleri hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, bu sorunun tüm siyasi partileri ilgilendirdiğini ve kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki açıklamaları nedeniyle TBMM Parti Grup Disiplin Kuruluna sevk edilen İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'la ilgili soruya da Dervişoğlu, "Gazetecinin soru sorma biçiminden kaynaklanan bir şey söz konusu oldu. Sayın genel başkanımız şahsen Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ve bu hususta incinenlerden özür diledi. Yanlış anlaşılmadan ötürü hepimiz özür diliyoruz." yanıtını verdi.

Toplantıya İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, ile Buca İlçe Başkanı Gamze Bilge Torun ve partinin il yöneticileri de katıldı.