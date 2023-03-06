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İYİ Parti'li Ağıralioğlu: "(Millet İttifakı toplantısı) Genel Başkan'ımız bugünkü toplantıya katılmayacak"

Politika Haberleri

İYİ Parti'li Ağıralioğlu: '(Millet İttifakı toplantısı) Genel Başkan'ımız bugünkü toplantıya katılmayacak'

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın bugün yapacağı toplantıya katılmayacağını söyledi.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın bugün yapacağı toplantıya katılmayacağını söyledi.

Akşener'in bazı parti yöneticileriyle yapacağı toplantı için genel merkez ek binasına gelen Ağıralioğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Genel Başkan Akşener'in bugün yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Ağıralioğlu, "Genel Başkan'ımız bugünkü toplantıya katılmayacak." dedi.

Kaynak: AA / Politika

Millet İttifakı Meral Akşener İYİ Parti İstanbul Politika Haberler

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