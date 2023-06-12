İYİ Parti Kurucusu ve Milletvekili Ahat Andican İstifa Etti

İYİ Parti kurucusu ve 27'nci Dönem İstanbul Milletvekili Ahat Andican, partiden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Andican, istifasını açıklamasında İYİ Parti yönetimi ile uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmadığını belirtti.