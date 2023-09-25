İYİ Parti Kurucularından Aydın Adnan Sezgin İstifa Etti

İyi Parti kurucularından, eski Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, partiden istifa etti.

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan, eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, partiden istifa ettiğini açıkladı. Sezgin, açıklamasında; "Muhalefet bugünlerde büyük kargaşa içinde, ben bunu kendi adıma körüklemek istemiyorum. İstifamın nedenleri hakkında gerekirse gelecekte kapsamlı bir açıklama yaparım" değerlendirmesini yaptı.