İYİ Parti Kocaeli Eski İl Başkanı Şanbaz Yıldız'ın Cenaze Törenine Meral Akşener Katıldı

İZMİT'teki evinde dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İYİ Parti Kocaeli eski İl Başkanı Şanbaz Yıldız'ın cenaze törenine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bir siyasi arkadaşlığın, dostluğun ötesinde kardeşimi kaybetmiş gibi hissediyorum" dedi.

İYİ Parti Kocaeli Eski İl Başkanı Şanbaz Yıldız, dün gece evinde kalp krizi geçirdi. Evinin mutfağında aniden yere yığılan Yıldız, ihbar üzerine gelen acil sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi, bugün İzmit'teki Yahyakaptan Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Kocaeli Kent Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, CHP MYK Üyesi Tahsin Tarhan, Saadet Partisi Parti Sözcüsü Birol Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, meclis üyeleri, partililer ve sevenleri katıldı.

'KARDEŞİMİ KAYBETMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Cenaze namazı sonrasında açıklama yapan Meral Akşener, "Şanbaz Yıldız benim çok eski tanıdığım. İzmitliyim ben biliyorsunuz, Kocaeliliyim. Neredeyse rahmetli abimin il başkanlığı döneminden tanıdığım insanlardan bir tanesi. Ailesini, çoluğunu, çocuğunu tanırım. Dolayısıyla yani bir siyasi arkadaşlığın, dostluğun ötesinde kardeşimi kaybetmiş gibi hissediyorum birincisi bu. İkincisi, bir dava arkadaşımı, il başkanımızı kaybettik. Yeri, çok zor doldurulacak bir arkadaşımızı kaybettik. Son derece fedakar, insanları kırmayan, incitmeyen, saygı gösteren yani saygı timsali, başka insanlara da son derece saygılı davranan bir insandı. Allah mekanını cennet etsin. İnşallah cennette buluştursun ama gerçekten yeri çok zor dolacak bir kardeşim. Çok üzgünüm, Kocaelililer de üzgün onu da biliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

ŞANBAZ YILDIZ'IN HAYATI

Şanbaz Yıldız, 10 Nisan 1963 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Şereflikoçhisar'da okudu. Ankara Aydınlıkevler Lisesi'nde eğitim görürken 1980 darbesi ile beraber yargılanan isimler arasında yer aldı. Okulu yarım bırakmak zorunda kalan Şanbaz Yıldız, darbe döneminde Ankara Ülkü Ocakları 2. başkanlığı yaptı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Yıldız, 1989 yılında Kocaeli'ye yerleşti. MHP'de siyaset yapan Yıldız, 2004 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2018 yılında MHP'den istifa eden Yıldız, İyi Parti'ye geçti. 4,5 yıl il başkanlığı yapan Yıldız, sonrasında istifa ederek 14 Mayıs 2023'te yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti 2'nci sıra milletvekili adayı oldu. Yıldız geçtiğimiz günlerde İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na bağlı olarak 5'inci Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildi. Bu görevle Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu, Bursa ve Bilecik'ten sorumlu olacaktı.

Hatice Yıldız ile evli olan Şanbaz Yıldız, 3 kız ve 3 erkek olmak üzere 6 çocuk babasıydı.