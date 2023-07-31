İYİ Parti, Kıskacı Yaracak ve Milletin Yüzünü Döndüğü Yegane Parti Olacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti'yi kıskaç siyaseti altında tutmaya çalışan bir anlayış olduğunu belirterek, bu kıskacı yaracaklarını ve İYİ Parti'yi milletin yüzünü döndüğü tek parti haline getireceklerini söyledi. Zorlu ayrıca emeklilerin sorunlarına dikkat çekerek, hükümetin bu sorunla yüzleşmemesinin daha büyük sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, " İyi Parti'yi kıskaç siyaseti altında tutmaya çalışan bir anlayış olduğunu görüyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Bu kıskacı yaracağız ve İyi Parti'yi ilk olarak yaklaşan yerel seçimlerde, sonra da genel seçimlerde milletimizin yüzünü döndüğü yegane parti haline getireceğiz" dedi.

İyi Parti'li Zorlu, Başkanlık Divanı sonrası olağan haftalık basın toplantısını Tüm Emekliler Derneği'nde gerçekleştirdi. Zorlu, Türkiye'nin çok önemli bir sorununa milletin dikkatini çekebilmek için emekliler ile bir araya geldiğini söyleyerek, "Bu problemi hep birlikte çözmek zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Zira siyasi iktidar, 'verin yetkiyi, görün etkiyi' demişti. Şimdi bunu çok net bir şekilde görmeye başladık. Bilhassa da vatandaşımızın cebine yönelik bir etki gücünü hızla görmekteyiz. Türkiye'de 15 milyon emekli var. Topladığımız zaman aileleriyle birlikte gerçekten çok ciddi bir nüfus kitlemize tekabül ediyor. Ama hükümet burada yaşanan problemle yüzleşmeyerek, bundan kaçarak problemin maalesef daha da büyümesine, kitlelerin çok daha farklı sorunlarla karşı karşıya kalmasına sebep olabilir" dedi.

'BU GÖRÜŞ BİZİ TEMSİL ETMİYOR'

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun yerel seçimlerde CHP ile iş birliğine karşı olduğunu açıklamasına ilişkin, "Bu tamamı ile milletvekilimizin kendisine ait bir görüştür. Partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir. Zira bizim iki temel özelliğimiz var. Böylesine stratejik ve seçim sürecini etkileyebilecek nihai bir konuda yetkili kurullarımızın görüşlerini alarak kararlarımızı şekillendiririz. Bu şekillendikten sonra da kurumsal görüşümüzün açıklandığı merciler bellidir. Bu görüş bizi temsil etmiyor" diye konuştu. Zorlu ayrıca "İktidarı hedefleyen bir parti için esas olan nedir? Elbette kendi kadrolarıyla, ilkeleriyle, değerleriyle milletin karşısına geçmek ve oy talep etmektir. Bence bu konuda yanlışlık yapılıyor. İYİ Parti'nin bu konuda doğal bir hakkı olmasına rağmen, kimi zaman yorumlarda ve değerlendirmelerde İYİ Parti'yi kıskaç siyaseti içinde tutmaya çalışan bir anlayışı görüyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Bu kıskacı yaracağız ve İYİ Parti'yi ilk olarak yaklaşan yerel seçimlerde sonra da genel seçimlerde milletimizin yüzünü döndüğü yegane parti haline getireceğiz" dedi. (DHA)