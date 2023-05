İYİ Parti Karabük Milletvekili Adayı Kübra Dursun, AKP'nin Kardemir'e işçi alacağı vaadine tepki gösterdi

TUNAKAN YILDIRIM

İYİ Parti Karabük Milletvekili adayı Kübra Dursun, AKP'nin "KARDEMİR'e 600 işçi alınacağına" ilişkin vaadine "Bu seçim öncesi siyaset arenasında bir umut tacirliğidir" diyerek tepki gösterdi. Dursun, "Hani burası özel sektördü hani devlet buna müdahale olamıyordu zamanında Kardemir'den 350 işçi çıkartıldı ve o dönemin devlet kademelerinde yer alan buranın milletvekili olan isimler dediler ki 'Kardemir özel sektör ve biz buna karışamayız.' O dönem karışamıyordunuz da şu an nasıl karışıyorsunuz acaba bu vaadi nasıl verebiliyorsunuz. Bunlar tamamen vatandaşın ağzına bir parmak bal çalmaktır. Bakın burada umut tacirliği yapılıyor, insanların hakikaten duygularıyla oynanıyor" diye konuştu.

Kübra Dursun, KARDEMİR'in önünde yaptığı açıklamada, "Şimdi 600 tane işçinin alınacağını iktidar milletvekili adayları böyle bir isteklerini ve taleplerini kendileri duyurdu. İlk önce bin, bin 500 arası dendi ardından bin kişi dendi bin 100, bin 200 sonrasında bu 600'e kadar düştü. Bu yaptım oldu mantığıyla danışıklı dönüşüklü siyaset arenasında tam seçim öncesi bir umut tacirliğidir, umut vaadidir aslında. Bunu hiç etik ve doğru bulmuyorum" dedi.

KARDEMİR'e işçi alım sürecini anlatan Kübra Dursun şunları söyledi:

"Kardemir'in işçi alımı elbette yapması gerekiyor zaten bununla ilgili bir açıkları var bin, bin 500 kişi arasında alınması gerekiyor ancak ben bunu buradan sizlerin aracılığıyla sormak istiyorum biz sahada çalışmalarımızı yaparken insanlardan şunları duyuyoruz; Kübra Hanım 600 ile bin arası kişi alınacak ve aldığımız diğer kaynaklara da göre bu arada AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda isimler toplanıyor CV'ler toplanıyor ve listeler yapılıyor. Buradan şimdi sormak istiyorum hani kurayla yapılıyordu bu işler hani kura çekiliyordu.

"UMUT TACİRLİĞİ YAPILIYOR"

Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 'önümüzdeki aylarda bu alım yapılacak.' Niye seçim öncesinde bu alım yapılmıyor niye bugüne kadar Kardemir'in işçi alımına ihtiyacı yoktu da neden bu açıklamalar şu an tam seçim öncesi söyleniliyor. Geçen sene yapılsaymış, 2 sene önce yapılsaymış neden şu an yapılıyor? Bunlar tamamen vatandaşın ağzına bir parmak bal çalmaktır. Bakın burada umut tacirliği yapılıyor, insanların hakikaten duygularıyla oynanıyor. Ben Karabük İYİ parti milletvekili adayı olarak ve Allah izin verirse 15 Mayıs sabahı itibariyle Karabük Milletvekili olduktan sonra hiçbir hemşerimizin duygularıyla oynatmam kimseye burada umut tacirliği yaptırmam."

"BİR VAADİNİZ VARSA ŞİMDİ GERÇEKLEŞTİRİN"

Kübra Dursun konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir vaadiniz varsa şimdi gerçekleştirin şimdi atamaları yapın, yapın da bir görelim bakalım kimleri almışsınız AK Parti üyelikleri olanları mı yoksa gerçekten Karabüklü kardeşlerimin abilerimin ablalarımı mı yani ihtiyacı olan Karabüklü hemşehrilerimi mi alıyorsunuz? Açık açık bir açıklayın bakalım ya kimler nereye alınıyor. Eğer bu alımlar seçim sonrasında da kalırsa Karabük Milletvekili olduktan sonra ben bu Kardemir'in önüne bu alımlar yapılırken avukatları yığarım, burada hakkı olan herkesin hakkını da hukukunu da savunurum ve sorarım. Şeffaf bir şekilde bu alımları bu listeleri bu isimleri paylaşmak zorundalar ve paylaşacaklar da bu konuda sonuna kadar ben takipçisi olacağım. Hak hukuk adalet önünde bunun hesabını sorarım, sorduttururum. Öyle ben yaptım oldu mantığıyla bu iş gitmez.

"600 İŞÇİ İLE Mİ KARABÜK'ÜN İŞSİZLİĞİNİ KAPATACAKSINIZ?"

Hani burası özel sektördü hani devlet buna müdahale olamıyordu zamanında Kardemir'den 350 tane işçi çıkartıldı ve o dönemin devlet kademelerinde yer alan buranın milletvekili olan isimler dediler ki Kardemir özel sektör ve biz buna karışamayız. O dönem karışamıyordunuz da şu an nasıl karışıyorsunuz acaba bu vaadi nasıl verebiliyorsunuz? Birileri çıkıyor diyor ki bin işçi alıyoruz kimisi diyor ki 600 işçi alıyoruz kimisi diyor ki 3 bin işçi alıyoruz. Yapamayacağımız işlerin sözünü vermeyin, hemşehrilerime tutamayacağınız sözleri lütfen vermeyin bu insanları böyle kandırmayın yeter artık 21 yıldır insanlara vaat edilmiş vaat edilmiş 600 işçi ile mi buranın işsizliğin kapatacaksınız? Herkes işsiz, vatandaşlarım maddi geçimde zorluk yaşıyor 600 işçiyle mi Karabük'ün hepsini kalkındırmaya düşünüyorsunuz? Bu kadar basit ve kolay bir olay mı bu ya? Ben de diyeyim o zaman 5 bin işçi alıyoruz Kardemir'e nasıl alıyoruz ya nasıl alınabilir? Burası özel sektör? Mümkün değil böyle bir şey. Alırlar kendi yandaşlarına her zamanki gibi alırlar kendi adamlarını alırlar böyle bir şey yok bunu kabul etmiyorum ettirtmiyorum. Tekrar yineliyorum bu liste iş alım süreci açıklandığı andan itibaren bu isimlere tek tek bakıyor olacağız. Avukatlarımızla bakıyor olacağız, kimin üyeliği var kim AK Parti teşkilatında halası dayısı amcası teyzesi kimlerin sayesinde girmişler bakacağız. İnşallah bizi utandırırlar hakikaten ihtiyacı olan insanları alırlar hakkı olan insanları işe alırlar ki 21 yıldır görüyoruz ki maalesef böyle yapmıyorlar her yerde bir torpil dönüyor. İlerleyen günlerde bununla ilgili zaten gelişmeleri hepimiz takip ediyor olacağız gene söyleyeceğimiz şeyler varsa söylüyor olacağız ama ben sonuna kadar bu konunun takipçisiyim buradan tüm hemşehrilerime saygılarımı sevgilerimi iletiyorum."