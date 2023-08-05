İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Seçime kendi adaylarımızla girmek için çalışıyoruz dedi.

İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi. Hasan Ali Yücel Meydanı'nda basın açıklaması yapan Yüksel, yerel seçimlere değindi. Yüksel, Genel başkanımız Meral Akşener olağan genel kurulda açıkladı. Aynı şekilde parti sözcümüz Kürşat Zorlu beyde zaman zaman açıkladı. Biz tabanımızında talebi ile yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var tabanın. Bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklarımız bu yönde ama konjektür değişir, siyasi gelişmeler değişir, talepler değişir bizim bu konuda siyasi kurullarımız toplanır görüşülür. Ona göre bir karar verilir. Ama öncelikle şuanda bütün çalışmalarımız, bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde. Talep tabanımızın talebi, siyasi gelişmeler seçim öncesinde ne getirir oturulur konuşulur, gelen teklifler talepler değerlendirilir dedi.