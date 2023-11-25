İYİ Parti Kadın Politikaları: Kadını yaşat ki devlet yaşasın

İyi Parti Kadın Politikaları Başkanlığı, "Kadını yaşat ki devlet yaşasın düsturu ve Türk kadınının sarsılmaz iradesinden alınan ilhamla, ezilmiş, hırpalanmış, yoksullaştırılmış, ötekileştirilmiş tek bir kadın kalmayıncaya kadar mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi.

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, kadının var olduğu her yerde şiddete, tacize uğradığı ya da katledildiği belirtilerek, bu büyük ayıbın şiddetini gittikçe artırdığı, durmadığı ve durdurulamadığı vurgulandı.

Açıklamada, kadının sadece fiziksel değil, ruhsal, sosyal, cinsel, ekonomik ve dijital şiddete de maruz kaldığı, acı çektiği, özgüven sorunu yaşadığı ve onurunun zedelendiği belirtildi.

Türk tarihinde kadının rolüne değinilen açıklamada, Türk kültürü ve geleneklerinden uzaklaşıldıkça kadına karşı şiddetin arttığının çıplak gözle görüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Günümüz iktidarının 21 yıldır yarattığı marazlı siyasi iklimde, Türk ulusu kimliğinden uzaklaştırılmakta, kadın eve kapatılmaya, değersizleştirilmeye, nesnelleştirilmeye başlanmıştır. İktidar, Türkiye'yi selefileştirme yolunda hızla ilerleyebilmek için bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un da kaldırılmasını isteyecek kadar şuurunu yitiren odakları cesaretlendirmiş, şiddet yanlıları karşında kadının açık hedef haline gelmesine neden olmuştur. Medeni haklarımız dahi tehlike altındadır. İYİ Parti olarak, 'kadını yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ve Türk kadınının sarsılmaz iradesinden aldığımız ilhamla, ezilmiş, hırpalanmış, yoksullaştırılmış, ötekileştirilmiş tek bir kadın kalmayıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz."