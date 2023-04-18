İYİ Parti İzmir milletvekili adayları tanıtıldı

İyi Parti İzmir milletvekili adayları, düzenlenen programla tanıtıldı.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, büyük zorluklarla iftiralarla ve tuzaklarla mücadele ederek bugünlere geldiklerini söyledi.

Dervişoğlu, İYİ Partinin Türkiye'ye umut olan ve iktidarına ihtiyaç duyulan bir siyasi kuruma dönüştüğünü ifade etti.

2015 yılında Ege Üniversitesinde çıkan olaylarda öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katiline burs veren bir kişinin İYİ Partiden aday gösterildiğine ilişkin iddiaların ortaya atıldığını belirten Dervişoğlu, "Bu külliyen yalandır, bu yalanı reddediyorum. Şehitliğin bir istismar konusu yapılmasını misliyle reddediyorum ve kınıyorum." dedi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile çok yakın dostluklarının bulunduğunu, bu iddianın kendisini çok üzdüğünü dile getiren Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim bu kardeşim 20 Şubat 2015'te şehadete erdi. Bu bahsedilen bizim şimdi İstanbul'dan ikinci sıra adayımız olan Seyithan İzsiz de 20 Şubat 2015 tarihinde AK Parti Beylikdüzü belediye meclis üyesiydi. Fırat'ın şehit edildiği gün AK Parti'li belediye meclis üyesi olarak Seyithan İzsiz o zaman bir vatanseverdi, ne zaman ki İYİ Partiye geldi, milletvekili adayı oldu hem benim eski partimin mensupları hem de iktidarın bazı borazanları tarafından hain ilan ediliyor. Buradan söylüyorum; hadi oradan."

Programda konuşmaların ardından sahneye davet edilen adaylar kendilerini tanıttı.