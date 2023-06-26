İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nda Bayramlaşma Programı Düzenlendi

İyi Parti İzmir İl Başkanlığında, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İl Başkanlığında düzenlenen programda konuşan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, partililerin bayramını kutladı.

Ülkede ekonomik kriz yaşandığını savunan Bezircilioğlu, "Bayrama girerken gönlümüz umutlu, neşeli olmak istiyor ama maalesef ülkemizin içinde bulunduğu durum her geçen gün bizi daha kötümser olmaya, umutsuzluğa sevk ediyor." dedi.

Bezircilioğlu, yerel seçimlere ilişkin de hedeflerini ortaya koyduklarını, bunlarda değişiklik olmadığını belirterek, "Siyasette 6 ay kısa bir süreyse 1 gün de çok uzun bir süre olabilir. Yerel seçimlere 9-10 ay gibi süre var. O zamana kadar ülkenin konjonktüründeki, siyasetindeki değişiklikler sebebiyle her ihtimal söz konusu olabilir. Benim tek başıma, İzmir teşkilat başkanı olarak 'yerel seçimlere bu şekilde gireceğiz' deme yetkim ve lüksüm yok. Süreç içerisinde yeri ve zamanı geldiğinde bizim ve teşkilatımızın fikri alınacaktır. O günün şartlarında biz de fikrimizi genel merkezimize sunacağız." dedi.

Bayramlaşma programına Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da katıldı.