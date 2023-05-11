İYİ Parti İzmir İl Başkanı Bezircilioğlu: Seçim günü için hazırlıklarımız tamam

KERİM UĞUR

İyi Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, "Seçim günü için her türlü hazırlığımızı yaptık. Beklenmedik enerji kesintisi için ekiplerimiz hazır. Teknik aksaklıklardan etkilenmeyeceğiz. Kediler trafoya girse de girmese de biz oyları tam sayacağız" dedi. Partilerin sandık görevlilerine seslenen Bezircioğlu, "Herhangi bir dezenformasyona, moral bozucu yanlış bilgiye kapılmadan lütfen son ana kadar sandıklarımızın başından ayrılmayalım. Meydanı boş bırakmayalım ki atı alan Üsküdar'ı bu sefer geçemesin" diye konuştu.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine ilişkin yaptıkları çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bezircilioğlu, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'NİN KAYBEDECEK BİR GÜNÜ DAHİ YOK"

"İzmir demokrattır, hoşgörülüdür, Türkiye'de özel bir yeri olan şehirdir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de görüyoruz ki sahadan aldığımız izlenimler noktasında Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu çok çok ezici bir çoğunlukla İzmir'de sandıklardan çıkacaktır. 15 Mayıs sabahına bambaşka bir Türkiye sabahına uyanacağımıza inancımız tam. Adaletin tesis edileceği, cehaletle savaşın başlayacağı, liyakatin esas alınacağı, çocuklarımız, torunlarımız namına geleceğe umutla bakabileceğimiz gençlerin hayal kurabildiği bir Türkiye'nin ilk günü olacak 15 Mayıs. Biz bu işi hep beraber birinci turda bitireceğiz. Çünkü Türkiye'nin kaybedecek bir günü dahi yok. Bir an önce ülkede restorasyon çalışmalarına başlanması gerekiyor ve bir an önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeyi kurarken tesis ettiği bizi biz yapan değerlerini yeniden tesis etmek gerekiyor."

"BİZ SEÇİM GÜNÜ İÇİN HER TÜRLÜ HAZIRLIĞIMIZ YAPTIK"

Seçim günü için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Bezircilioğlu, "Beklenmedik enerji kesintisi için ekiplerimiz hazır. Teknik aksaklıklardan etkilenmeyeceğiz. Kediler trafoya girse de girmese de biz oyları tam sayacağız. Bizim sandık sonuçlara ulaşmak için başka bir kaynağa ihtiyaç yok. Partimizin seçim için hazırladığı bazı programlarımız var. Bunlarla başka kaynağa ihtiyaç duymadan sandık kurulu üyelerimiz ile sonuçlar ilk elden ulaşıp en kısa ve en güvenilir şekilde genel merkezimize takdim edeceğiz. Yanlış veya yanlı bilgiler verilse dahi gerçek bilgiler elimizde olacağından dezenformasyona müsaade etmeyeceğiz. Sandık görevlilerimize de çok önemli görev düşüyor. Buradan bütün partilerin, özellikle Millet İttifakı partilerimizin sandık görevlilerine de seslenmek istiyorum. Herhangi bir dezenformasyona herhangi bir moral bozucu yanlış bilgiye kapılmadan lütfen son ana kadar sandıklarımızın başından ayrılmayalım. Meydanı boş bırakmayalım ki atı alan Üsküdar'ı bu sefer geçemesin" diye konuştu.